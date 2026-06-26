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Общество

Пропавший в Приморье вертолет ищут с помощью дронов с тепловизорами

Для поисков пропавшего в Приморье вертолета задействуют БПЛА с тепловизорами
IHOR SULYATYTSKYY/Shutterstock/FOTODOM

Для поисков вертолета Robinson R44 в Приморье задействовали беспилотные летательные аппараты с тепловизорами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по делам ГОЧС Приморского края.

В ведомстве отметили, что сложность поисков обусловлена непроходимыми лесами округа. В подобных локациях для преодоления небольшого участка приходится строить большие обходные маршруты, из-за чего пеший путь может иногда составлять менее 200 метров в сутки. Это крайне неэффективно, добавили в министерстве.

Вертолет Robinson R44 перестал выходить на связь 21 июня, на борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами.

Для поисково-спасательных работ в округ отправлен вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровска, на место также отправились спасатели ГУ МЧС по Хабаровскому краю, две наземные группировки спасателей из Находки и населенного пункта Рудная Пристань. Также готов вылететь из Владивостока Ми-8 МЧС.

Ранее после крушения вертолета в Краснодарском крае завели уголовное дело.

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