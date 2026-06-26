Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до +22°C ожидаются в Москве в пятницу, 26 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице воздух прогреется до +20...22°C. В ночь на субботу температура снизится до +8°C.

Ветер будет северо-западным, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 748 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23°C. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до +6°C.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе прогнозируется трансформация воздушной массы. После самого ненастного на этой неделе дня, который пришелся на четверг, 25 июня, вернется потепление и солнечная погода. На выходные она спрогнозировала москвичам хорошую погоду без осадков. Ночью, по ее словам, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15°C, в субботу днем ожидается до +24°C, а в воскресенье воздух прогреется до +22...+27°C.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву вернется 30-градусная жара.