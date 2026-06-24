Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичей предупредили о резком потеплении после волны ненастья

Синоптик Позднякова: дожди и холод в Москве сменятся жарой до +27 градусов
Mos.ru

В столичном регионе прогнозируется трансформация воздушной массы. После самого ненастного на этой неделе дня, который придется на четверг, 25 июня, вернется потепление и солнечная погода, рассказала RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, сегодня вечером к границе региона приблизится холодный атмосферный фронт, на фоне чего ночью температура воздуха не превысит +10…+12 градусов. Днем ожидается порядка +20 градусов. Сопровождаться такая погода будет кратковременными дождями, ветер усилится до 12-14 м/с.

В ночь на пятницу дожди прекратятся, воздух прогреется до +10..+14 градусов, днем ожидается до +21 градуса.

«Также днём возможен кратковременный дождь. Ветер останется плотным — до 5-10 м/с, но без порывов», — добавила синоптик.

На выходные она спрогнозировала москвичам хорошую погоду без осадков. Ночью, по ее словам, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, в субботу днем ожидается до +24 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Ранее синоптик рассказала о температуре моря на российских курортах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!