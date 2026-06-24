Москвичей предупредили о резком потеплении после волны ненастья

Синоптик Позднякова: дожди и холод в Москве сменятся жарой до +27 градусов

В столичном регионе прогнозируется трансформация воздушной массы. После самого ненастного на этой неделе дня, который придется на четверг, 25 июня, вернется потепление и солнечная погода, рассказала RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, сегодня вечером к границе региона приблизится холодный атмосферный фронт, на фоне чего ночью температура воздуха не превысит +10…+12 градусов. Днем ожидается порядка +20 градусов. Сопровождаться такая погода будет кратковременными дождями, ветер усилится до 12-14 м/с.

В ночь на пятницу дожди прекратятся, воздух прогреется до +10..+14 градусов, днем ожидается до +21 градуса.

«Также днём возможен кратковременный дождь. Ветер останется плотным — до 5-10 м/с, но без порывов», — добавила синоптик.

На выходные она спрогнозировала москвичам хорошую погоду без осадков. Ночью, по ее словам, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, в субботу днем ожидается до +24 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Ранее синоптик рассказала о температуре моря на российских курортах.