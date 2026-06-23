Под атаку ВСУ попала школа в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в селе Водяное Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию окурга.

«ВСУ тремя дронами атаковали школу № 1 в селе Водяное. Был поврежден генератор столовой, выбиты стекла. Также повреждения получил автомобиль завхоза. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

20 июня глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что украинские военные атаковали детский сад №3 в городе-спутнике Запорожской АЭС. Удар пришелся на генератор здания. Инцидент произошел в ночь на субботу.

По его словам, уничтожив генератор, противник «сознательно лишил малышей элементарных условий для жизни и обучения». Генератор необходим для детского сада, чтобы приготовить детям еду и обеспечить нормальные условия в случае проблем с электроэнергией в регионе.

До этого врио губернатора региона Александр Шуваев сообщал, что Белгородская область за сутки была атакована 58 раз, в результате атак пострадали шесть человек.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.