Российским туристам рассказали, где в Египте можно встретить опасную рыбу-хирурга

Египетские специалисты рассказали РИА Новости, в каких районах побережья Красного моря туристы чаще всего могут встретить рыбу-хирурга, известную острыми шипами на хвосте.

В июне российские туристы сообщали в социальных сетях о порезах и уколах после контакта с этой рыбой на курортах Красного моря. По их словам, предупреждающие таблички о необходимости соблюдения мер предосторожности установлены не на всех пляжах.

По словам египетского эксперта по морским видам спорта Абдессаляма Ауда, рыба-хирург широко распространена в популярных местах для дайвинга и снорклинга в Шарм-эш-Шейхе. Чаще всего ее можно встретить в районе Умм-ас-Сейд, бухте Наама-Бей и заповеднике Набк.

«Появление рыбы-хирурга рядом с купающимися и любителями снорклинга является обычным и естественным явлением для коралловых экосистем», — сказал Ауд.

Он отметил, что избежать травм поможет соблюдение безопасной дистанции и отказ от попыток приблизиться к морскому обитателю.

Директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан рассказал, что рыба-хирург питается водорослями, растущими на кораллах, способствуя сохранению экологического баланса и здоровью рифов. Он призвал туристов соблюдать правила безопасности, не преследовать рыб и не приближаться к местам их размножения, чтобы сохранить уникальную экосистему Красного моря.

В прошлом году туристу из России понадобилась помощь медиков после того, как его укусила мурена на побережье Хургады. Укус этой рыбы опасен, так как после него остается рваная рана, и если в нее попадет ядовитая кровь мурены, то это может привести к воспалению.

Ранее несколько пляжей в Египте закрыли из-за угрозы нападения акулы.