В Минздраве назвали самый распространенный в мире вид рака

Самым распространенным онкологическим заболеванием в мире является рак кожи. Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, врачи часто выявляют у женщин рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы.

Также в число наиболее распространенных злокачественных новообразований, поражающих людей вне зависимости от пола, входит колоректальный рак, добавил Каприн.

До этого главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко заявил, что среди подростков отмечается рост случаев развития онкозаболеваний, в том числе чаще у молодежи стали обнаруживать рак мозга, крови и кожи. Это в первую очередь связано с более развитой диагностикой, позволяющей обнаруживать опухоли на ранее этапе, а также негативными факторами окружающей среды, включая электромагнитное облучение, объяснил врач.

Ранее россиянам назвали самые молодеющие виды рака.