«Виноваты химикаты и экология»: россиянам назвали самые молодеющие виды рака

Все чаще рак диагностируется в молодом возрасте – это подтвержденный эпидемиологический тренд, который обусловлен как образом жизни, так и ухудшением экологии. Особенно «молодеют» некоторые виды онкозаболеваний – это рак молочной железы, матки и почек, а также колоректальный рак, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

«Глобальные исследования показывают, что за последние 35 лет заболеваемость раком в возрасте до 50 лет выросла на 79,1 %. Наиболее быстро увеличивается заболеваемость раком молочной железы, матки и почек, а также колоректальным раком. Последний в странах с высоким уровнем дохода быстро нарастает у людей, рожденных после 1960 года», — рассказал медик.

По его словам, особенно тревожную статистику фиксируют по колоректальному раку и раку эндометрия, что в первую очередь связано с окружающей средой и образом жизни. В частности, риски повышаются из-за нарушения метаболизма, ожирения, ухудшения микробиома на фоне употребления ультраобработанной пищи и антибиотиков.

Также к факторам раннего развития рака врачи относят снижение физической активности, хронический стресс и нарушение циркадных ритмов. К этому добавляется плохая экология, в том числе накапливание организмом химикатов и микропластика, загрязнение воздуха, перечислил врач.

Однако во многом на рост числа случаев рака в молодом возрасте влияет улучшение диагностики, в том числе внедрение МРТ, КТ, скринингов и так далее, отметил Еделев. По его словам, это подтверждает стабильность так называемой «кривой смертности» для большинства видов раннего рака. Более того, раннее выявление заболевания и улучшенные методы лечения снижают смертность от рака среди молодых людей, подчеркнул специалист.

