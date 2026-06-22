Онколог объяснил резкий рост заболеваемости раком среди молодежи

Среди подростков отмечается рост случаев развития онкозаболеваний, в том числе чаще у молодежи стали обнаруживать рак мозга, крови и кожи. Это в первую очередь связано с более развитой диагностикой, позволяющей обнаруживать опухоли на ранее этапе, а также негативными факторами окружающей среды, включая электромагнитное облучение, объяснил в беседе с НСН главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.

«Мы без конца твердим, что все решение проблем в онкологии – это раннее выявление. А болезни крови действительно у молодежи стали выявлять чаще. Цифры страшные, но, я думаю, что это не натуральный прирост, а за счет выявления», — отметил врач.

Комментируя рост опухолей мозга, он пояснил, что это может быть связано с неправильным использованием смартфонов. Чем чаще люди прикладывают их к уху, тем чаще получают электромагнитное облучение, поэтому очень длинные разговоры по телефону вредны, считает специалист. По его словам, это причина натурального увеличения случаев рака мозга, который сложно оперируются – даже при радикальной операции удаляется лишь 72% опухоли.

Что касается рака кожи, в том числе среди 20-летних пациентов, то это Странадко объяснил спросом на загар, в том числе в солярии, где организм подвергается жесткому воздействию ультрафиолета. Врач напомнил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, некоторым вообще нельзя загорать ни в коем случае – это обладатели светлых, рыжих волос, голубых глаз. У низ очень слабая пигментная защита, а потому попадают под риск моментальной малигнизация родинок, пояснил врач.

Онколог отметил, что с момента полового созревания важно регулярно обследоваться, однако призвал избегать КТ и МРТ, так как это больше уточняющие методы при подозрении на болезнь. Просто так проходить такие процедуры нельзя, так как организм подвергается лучевой нагрузке, заключил специалист.

До этого доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев рассказал, что все чаще рак диагностируется в молодом возрасте – это подтвержденный эпидемиологический тренд, который обусловлен как образом жизни, так и ухудшением экологии. По его словам, особенно «молодеют» некоторые виды онкозаболеваний – это рак молочной железы, матки и почек, а также колоректальный рак.

Также риски повышаются из-за нарушения метаболизма, ожирения, ухудшения микробиома на фоне употребления ультраобработанной пищи и антибиотиков. Также к факторам раннего развития рака врачи относят плохую экологию, снижение физической активности, хронический стресс и нарушение циркадных ритмов.

Врач ранее назвала ошибку, которая повышает риск рака кишечника у молодых.