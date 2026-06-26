В Венесуэле выросло число погибших в результате землетрясения

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 235. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

По его данным, медицинскую помощь получили 4,3 тысячи пострадавших.

До этого спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что число погибших в результате землетрясения в республике выросло до 188. По его словам, ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь.

При этом более 37 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Эта цифра быстро растет. Американские эксперты предупреждают, что число жертв может превысить 10 000.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы. В стране введено чрезвычайное положение.

Ранее сейсмолог предупредил об угрозе цунами в Венесуэле после землетрясения.