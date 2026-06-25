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Общество

Сейсмолог предупредил об угрозе цунами в Венесуэле после землетрясения

Сейсмолог Жигалин: в Венесуэле существует угроза цунами после землетрясения
Javier Campos/AP

В Венесуэле может произойти цунами в ближайшие дни после мощного землетрясения, которое случилось у побережья страны. Об этом заявил сейсмолог Александр Жигалин в разговоре с Life.ru.

Специалист напомнил, что после главного толчка следуют афтершоки, которые затухают постепенно, но могут продолжаться длительное время.

«В данном случае магнитуда составила 7,2 — это очень высокий показатель, близкий к разрушительному. Уже объявлена угроза цунами, и оно, скорее всего, догонит в ближайшие дни», — сказал Жигалин.

Накануне в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.) По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

В Каракасе получили повреждения многоэтажные дома и другие постройки, в главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась кровля терминала, были отменены все рейсы. В стране ввели чрезвычайное положение. По последним данным, 971 человек получил ранения, еще 164 спасти не удалось.

Ранее Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы.

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