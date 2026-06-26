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Общество

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пациентки в больнице Крыма

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти жительницы Крыма, которой не оказали экстренную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

В СК отметили, что в приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение. В нем утверждалось, что в феврале жительницу полуострова госпитализировали в инфекционное отделение больницы с жалобами на здоровье. Женщину после обследования не перевели в реанимацию, несмотря на тяжелое состояние. На следующий день она скончалась, но к ответственности никто не был привлечен.

Бастрыкин затребовал доклад о проведенном комплексе следственных действий у руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю.

До этого Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления в Курске. Уголовное дело по факту отравления более 30 человек, среди которых дети, поручил возбудить глава ведомства. Он также попросил предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее глава СКР потребовал отчет по делу об изнасиловании девочки в Дагестане.

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