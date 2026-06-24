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Общество

Глава СКР потребовал отчет по делу об изнасиловании девочки в Дагестане

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании изнасилования девочки в Дагестане
Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад по уголовному делу в отношении жителя Дагестана, подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

В сообщении уточняется, что отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах предполагаемого преступления получено главе республиканского управления ведомства Александру Супруну.

О возбуждении уголовного дела стало известно сегодня. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки, указав ее отца в качестве подозреваемого.

Мужчине вменили «иные действия сексуального характера» в отношении лица младше 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 20 лет.

Следователи выяснили, что девочка проживала с отцом по заочному решению суда. В связи с этим и другими обстоятельствами будет проведена проверка соблюдения законодательства, в том числе в отношении органов опеки. С пострадавшей работают детские психологи.

Ранее мужчина изнасиловал девочку, чтобы отомстить ее отцу.

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