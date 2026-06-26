Над Москвой сбито уже 30 беспилотников

Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе «Макс» об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших в сторону столицы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:34 мск.

25 июня силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».