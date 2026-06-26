На Камчатке скорректировали маршруты судов для попутного поиска рыбаков

Поиск троих рыбаков, пропавших с перевернувшегося в Авачинском заливе катера, продолжается в режиме попутного патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в канале на платформе «Макс».

Маршрут патрулирования скорректирован с учетом района происшествия. У спасателей и инспекторов есть беспилотники для охвата большей территории, при возможности будет проводиться детальный осмотр акватории и береговой линии с высоким разрешением. В патрулировании задействованы суда поисково-спасательного отряда и Центра Государственной инспекции по маломерным судам.

За три дня авиация МЧС обследовала 2,33 тысячи квадратных километров акватории и около 500 километров побережья. С воды проверили около 550 квадратных километров в районе бухт Песчаной, Жировой, Лиственничной, Вилючинской, Опасной, Саботажной, Саранной и острова Старичкова. Людей не нашли.

Координатор поисково-спасательной операции — Морской спасательный подцентр — перевел поиск в попутный режим. Радиограмма для проходящих судов продолжает действовать.

Сообщение об инциденте с рыбаками в Авачинском заливе поступило в ночь на 23 июня. По информации ведомства, один из мужчин успел связаться с супругой и сообщить о происшествии. Для поисков пострадавших были задействованы буксир и вертолет Ми-8.

Позднее на Камчатке спасатели нашли катер, принадлежавший пропавшим ранее рыбакам.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.