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Общество

Катер пропавших рыбаков обнаружили спасатели на Камчатке

Спасатели на Камчатке обнаружили катер пропавших рыбаков
КамГУ

На Камчатке спасатели нашли катер, принадлежавший пропавшим ранее рыбакам. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Судно было обнаружено пустым, без людей на борту. Как уточнили в МЧС, в зоне поисковых работ продолжают действовать буксир Морской спасательной службы и добровольцы.

Сообщение об инциденте с рыбаками в Авачинском заливе поступило в ночь на 23 июня. По информации ведомства, один из мужчин успел связаться с супругой и сообщить о происшествии. Для поисков пострадавших были задействованы буксир и вертолет Ми-8.

Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия.

Морской спасательный центр отправил радиосообщение всем кораблям, находящимся поблизости от места инцидента, с просьбой присоединиться к поиску.

В мае подобный случай произошел в акватории Москвы-реки у Красногорска, где опрокинулся катер с детьми. Из воды удалось извлечь 12 человек, среди которых семеро были несовершеннолетними. Часть пассажиров не умела плавать, однако их спасли надетые жилеты.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.

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