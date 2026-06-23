Катер пропавших рыбаков обнаружили спасатели на Камчатке

На Камчатке спасатели нашли катер, принадлежавший пропавшим ранее рыбакам. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Судно было обнаружено пустым, без людей на борту. Как уточнили в МЧС, в зоне поисковых работ продолжают действовать буксир Морской спасательной службы и добровольцы.

Сообщение об инциденте с рыбаками в Авачинском заливе поступило в ночь на 23 июня. По информации ведомства, один из мужчин успел связаться с супругой и сообщить о происшествии. Для поисков пострадавших были задействованы буксир и вертолет Ми-8.

Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия.

Морской спасательный центр отправил радиосообщение всем кораблям, находящимся поблизости от места инцидента, с просьбой присоединиться к поиску.

В мае подобный случай произошел в акватории Москвы-реки у Красногорска, где опрокинулся катер с детьми. Из воды удалось извлечь 12 человек, среди которых семеро были несовершеннолетними. Часть пассажиров не умела плавать, однако их спасли надетые жилеты.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.