Аэропорт Домодедово временно начал обслуживать рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба в районе воздушной гавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве предупредили пассажиров, что возможны изменения в расписании рейсов.

25 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года. Как тогда сообщал мэр столицы Сергей Собянин, силы ПВО за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее в Шереметьево повредили редкий бизнес-джет за сотни миллионов рублей.