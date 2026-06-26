«Жильцов вытаскивают из постели»: в Германии полицейские провели рейд в «Украинском доме»

Bild: в Гамбурге прошел рейд в «Украинском доме» из-за махинаций с пособиями

В Гамбурге полицейские провели масштабный рейд в общежитии для беженцев, в том числе в так называемом «Украинском доме». Облава связана с подозрениями в мошенничестве при получении социальных пособий, сообщила газета Bild.

По данным издания, в операции приняли участие около 200 сотрудников полиции, включая кинологов со служебными собаками. Также на месте работали представители Федерального агентства по трудоустройству Германии, которые проверяли, действительно ли зарегистрированные получатели выплат проживают по указанному адресу.

«Все входы перекрыты, жильцов вытаскивают из постели», — пишет издание.

В ходе проверки было выявлено 150 подозрительных случаев.

Рейд состоялся после конференции министров внутренних дел федеральных земель Германии, прошедшей весной в Гамбурге. По итогам встречи были приняты дополнительные меры по борьбе с организованным мошенничеством в сфере социальных выплат.

Газета пишет, что немецкие власти фиксируют рост числа случаев, когда мигранты выдают себя за украинских беженцев, чтобы ускорить получение пособий. При этом мошенники нередко оформляют фиктивное трудоустройство или регистрируются в заброшенных зданиях.

До этого премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал прекратить выплаты гражданам Украины пособий по безработице. Также он призвал увеличить число депортаций мигрантов и стимулировать добровольный выезд для сокращения бюджетных расходов.

Ранее сообщалось, что в ЕС могут отменить статус беженцев для украинцев призывного возраста.