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Общество

В центре Петербурга перекроют движение из-за праздника «Алые паруса»

В Петербурге перекроют ряд мостов и улиц на время «Алых парусов»
Артем Пряхин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге введут ограничения движения транспорта в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

В этом году праздник состоится 27 июня. В программе концерт на Дворцовой площади, светопиротехническое шоу и проход по Неве брига «Россия» под алыми парусами.

По данным комитета, движение транспорта по Троицкому мосту будет закрыто с 14:00 27 июня до 13:00 28 июня. Дворцовый мост перекроют с 12:00 27 июня до 10:00 29 июня.

Также в день праздника будут перекрыты Благовещенский мост, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Дворцовая площадь, Биржевая площадь, Университетская набережная, а также десятки других участков улично-дорожной сети в центре города.

Кроме того, 27 июня будет закрыт доступ пешеходов на Дворцовую площадь, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные.

Власти рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.

До этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский предупредил, что билеты на праздник «Алые паруса» продают только мошенники. По его словам, каждый пригласительный именной, содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку.

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили продажу алкоголя в день «Алых парусов».

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