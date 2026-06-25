В Петербурге предупредили о мошенничестве с продажей билетов на «Алые паруса»

Билеты на праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге продают только мошенники. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Каждый пригласительный именной, содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Для подтверждения на входе обязательно нужно предъявить паспорт. Если вы видите объявления о продаже билетов на «Алые паруса» — это мошенники», — сказал вице-глава города.

Пиотровский добавил, что для организаторов праздника главной задачей является обеспечение безопасности детей. В связи с этим на территорию допускаются только выпускники и их сопровождающие, уточнил он.

27 июня в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса» — главный праздник выпускников страны. В программе концерты на Дворцовой площади, проход брига «Россия» по Неве и праздничный салют. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили продажу алкоголя в день «Алых парусов».