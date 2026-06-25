Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Петербурге предупредили о мошенничестве с продажей билетов на «Алые паруса»

Вице-губернатор Пиотровский: билеты на «Алые паруса» продают только мошенники
Артем Пряхин/РИА Новости

Билеты на праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге продают только мошенники. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Каждый пригласительный именной, содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Для подтверждения на входе обязательно нужно предъявить паспорт. Если вы видите объявления о продаже билетов на «Алые паруса» — это мошенники», — сказал вице-глава города.

Пиотровский добавил, что для организаторов праздника главной задачей является обеспечение безопасности детей. В связи с этим на территорию допускаются только выпускники и их сопровождающие, уточнил он.

27 июня в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса» — главный праздник выпускников страны. В программе концерты на Дворцовой площади, проход брига «Россия» по Неве и праздничный салют. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили продажу алкоголя в день «Алых парусов».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!