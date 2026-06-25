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Общество

Росавиация сняла ограничения на ночные полеты в Иран

Росавиация: российские перевозчики снова могут летать в Иран круглосуточно
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило об отмене введенных ранее ограничений на осуществление полетов в воздушном пространстве Ирана в темное время суток. Об этом говорится на сайте ведомства.

В официальном сообщении ведомства уточняется, что опубликованные рекомендации (NOTAM), которые предписывали сократить использование иранского неба, более не актуальны. Теперь российским авиакомпаниям разрешено выполнять рейсы в аэропорты Ирана в круглосуточном режиме.

Росавиация и Минтранс продолжат внимательно отслеживать ситуацию в ближневосточном регионе для обеспечения безопасности авиаперевозок.

С 14 по 24 июня российские перевозчики были вынуждены временно корректировать расписание, соблюдая запрет на полеты в Иран в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени.

18 июня между Соединенными Штатами и Ираном было подписано временное соглашение о взаимопонимании, нацеленное на формализацию режима прекращения огня и подготовку к новому раунду двусторонних переговоров. Срок действия данного документа ограничен 60 сутками.

Ранее Рубио раскрыл, какая сделка с Ираном нужна США.

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