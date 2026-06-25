США заявили о готовности заключить сделку с Ираном, которая будет соблюдаться

Соединенные Штаты хотят заключить сделку с Республикой Иран, но не любой ценой. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в странах Ближнего Востока, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон желает заключить хорошую, реальную сделку с Тегераном, которую можно проверить и которая будет соблюдаться.

Госсекретарь добавил, что США открыты к конструктивному диалогу с Исламской Республикой и надеются, что эти контакты приведут к положительному результату.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действовало временное перемирие. Стороны все это время вели переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее США пригрозили прекратить переговоры с Ираном.