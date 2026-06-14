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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Росавиация временно запретила ночные и утренние вылеты в Иран

Росавиация на 10 дней ограничила полеты из России в Иран ночью и утром
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Российским авиакомпаниям запрещено ночью и утром летать из РФ в Иран в ближайшие 10 дней. Об этом сообщает в Telegram-канале Росавиация.

В ведомстве уточнили, что полеты из российских аэропортов в иранские запрещены для перевозчиков РФ с 23:00 до 11:00 с 14 по 24 июня.

В Росавиации добавили, что в остальное время решения о выполнении рейсов должны приниматься после оценки рисков и с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. В посте подчеркивается, что ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.

Утром 18 апреля власти Ирана впервые с начала войны на Ближнем Востоке частично открыли воздушное пространство для гражданской авиации. Полеты разрешили в восточной части Исламской Республики. Западная часть страны по-прежнему была недоступной для гражданских рейсов. На этом фоне в Росавиации оставили воздушное пространство Ирана закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая.

Ранее пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном.

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