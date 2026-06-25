США окажут Венесуэле финансовую помощь для борьбы с последствиями землетрясения

США выделят Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

«В дополнение к непосредственному участию в поисково-спасательных операциях, обеспечению воздушных перевозок и координации действий, США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму $150 млн через своих партнеров», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о $50 млн, выделяемых в рамках новых двусторонних соглашений партнерам, работающим непосредственно в Венесуэле. Еще $100 млн — это взнос в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Боливарианской Республики.

Незадолго до этого спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что число людей, которые не выжили в результате землетрясения в стране выросло до 188. По его словам, ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.