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В Подмосковье школьник с эпилепсией пропал перед поездкой в психоневрологический диспансер

В Подмосковье четыре дня ищут школьника с эпилепсией
Shutterstock/FOTODOM

16-летний школьник сбежал от родителей, не желая ложиться в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает msk1.ru.

Как рассказала мать, в день пропажи они должны были отправиться в медучреждение, но молодой человек этого не хотел.

«Препараты не помогают уже, поэтому и хотели положить для проведения терапии. Он проявляет агрессию», – рассказала мать юноши.

В какой-то момент несовершеннолетний скрылся. Его ищут уже четыре дня.

Известно, что у юноши диагностирована эпилепсия, но таблетки от этого заболевания он не употреблял несколько дней. По словам матери, в силу своих ментальных особенностей он не понимает некоторые действия. На данный момент он нуждается в срочной медицинской помощи.

Сейчас поиски несовершеннолетнего продолжаются.

До этого в Екатеринбурге местная жительница исчезла перед своим днем рождения. Чтобы отметить праздник, она попросила отгул у начальства, но за неделю до намеченного перестала выходить на связь.

Ранее в в Свердловской области девушка оставила близким странное сообщение и пропала.

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