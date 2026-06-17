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Общество

Айтишница загадочно пропала в Екатеринбурге перед 25-летием

В Екатеринбурге разыскивают 25-летнюю девушку, пропавшую перед днем рождения
Shutterstock

В Екатеринбурге ищут 25-летнюю Валерию Белкину, пропавшую неделю назад. Как рассказала kp.ru ее мать, Светлана, девушка внезапно исчезла перед днем рождения.

Валерия выросла в Нефтеюганске, после школы уехала в Санкт-Петербург, где выучилась на it-специалиста, работала в крупной компании, но конце декабря 2025 года переехала в Екатеринбург и стала снимать квартиру с подругой. 16 июня она планировала отметить 25-летний юбилей, специально попросила отгул на работе, но за неделю до праздника исчезла.

«10 июня мне написала соседка Леры и сказала, что моя дочь ушла из дома и не вернулась. Мы звонили ей, сначала шли гудки, но никто не отвечал, а потом абонент стал вне зоны действия сети. Подруга Леры рассказала, что перед исчезновением она удалила все соцсети. Мы не можем отследить, с кем она общалась до пропажи. Мы не уверены, что она сама удалила соцсети», — переживает Светлана.

Уже 12 июня в Екатеринбург приехал отец Валерии, он подал заявление в полицию и обратился за помощью к волонтерам. Однако сотрудники МВД, по словам родственников девушки, не спешат заниматься этим делом — или не берут трубки, или обещают перезвонить, но не звонят.

Ранее молодая мать с младенцем пропали в Тюмени.

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