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Общество

«Прости»: в Свердловской области девушка оставила близким странное сообщение и пропала

В Свердловской области ищут 16-летнюю девушку
A_B_C/Shutterstock/FOTODOM

Девушка из Свердловской области оставила младшего брата с отцом и пропала. Об этом сообщает Е1.

По данным Telegram-канала, 16-летняя Алина (имя изменено) пропала вчера вечером. Как рассказала сестра, школьница сидела дома с младшим четырехлетним братом. В какой-то момент она вывела мальчика во двор к отцу, который чинил там машину, оставила ребенка родителю, и скрылась.

Перед исчезновением Алина оставила странные сообщения близким. Так, матери и сестре она написала, что любит их, а две подруги получили сообщения со словом «прости». После этого несовершеннолетняя перестала выходить на связь.

«Ростом примерно 163 см. У нее рыжие волосы, могла быть в очках. Из дома ушла в темной джинсовке, серых спортивных или джинсовых брюках», – перечисляются черты Алины в публикации.

До этого в Канаде исчезла российская гимнастка. Другая спортсменка, с которой была знакома россиянка, прилетела в страну и позвонила коллеге, но та не отвечала.

Ранее в Иркутской области нашли мужчин, которые ушли за черемшой и пропали на пять дней.

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