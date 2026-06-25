Эксперт рассказала, что нужно сделать после ремонта смартфона в сервисе

Сразу после возвращения отремонтированного смартфона из сервиса следует совершить два шага, которые сделают дальнейшее использование гаджета безопасным. Об этом kp.ru сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Специалист объяснила, что сразу после ремонта телефона в мастерской необходимо запустить антивирусное программное обеспечение и просканировать устройство.

Пользователям, которые на время ремонта не вышли из личных аккаунтов на смартфоне, эксперт посоветовала сменить комбинации.

«В первую очередь это пароль блокировки экрана и те, что использовались через автозаполнение в браузере. Это не вопрос недоверия к мастеру, а обычная цифровая гигиена», — отметила она.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев до этого предупреждал, что фотографии паспорта часто находятся в обычной галерее смартфона вместе с другими снимками и не защищается как отдельный чувствительный документ. Однако если гаджет окажется потерян, передан в ремонт без предварительной очистки данных или окажется в руках постороннего лица, доступ к изображению паспорта может быть получен так же быстро, как к любому другому файлу в памяти устройства.

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