Россиянам объяснили, почему паспортные данные нельзя хранить в галерее смартфона

Фото паспорта часто находится в обычной галерее телефона вместе с другими фотографиями и не защищается как отдельный чувствительный документ. Если телефон будет потерян, передан в ремонт без предварительной очистки данных или окажется в руках постороннего лица, доступ к изображению паспорта может быть получен так же быстро, как к любому другому файлу в памяти устройства.

Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Дополнительный риск создают приложения, которым пользователь предоставляет доступ к фотографиям. Если доступ открыт ко всей галерее, вместе с обычными снимками приложение потенциально получает возможность видеть и изображения документов. В отдельных случаях файлы могут синхронизироваться с облачными сервисами, попадать в резервные копии, папки загрузок, кэш приложений или пересылаться через мессенджеры. В результате копия паспорта перестает быть только «фотографией в телефоне» и начинает существовать сразу в нескольких цифровых средах», — объяснил он.

Опасность заключается не только в самом снимке, но и в данных, которые из него можно извлечь. Современные средства распознавания изображений позволяют автоматически считывать с фотографии серию и номер паспорта, дату рождения, сведения о регистрации и другие персональные данные. Эти сведения могут использоваться злоумышленниками в мошеннических сценариях: для социальной инженерии, регистрации аккаунтов, попыток пройти удаленную идентификацию, оформления электронных кошельков или подачи заявок в сервисы, где требуется подтверждение личности.

«Развитие технологий искусственного интеллекта усиливает этот риск. Нейросетевые инструменты помогают улучшать качество изображения, распознавать плохо читаемые фрагменты и сопоставлять данные из разных источников. Если фотография паспорта попадает к злоумышленникам, она может быть объединена с информацией из утечек, открытых профилей, старых анкет и других цифровых следов человека. В таком виде один снимок превращается уже не просто в копию документа, а в удобный набор данных для дальнейших мошеннических действий», — предупредил эксперт Юрий Силаев.

Безопаснее не хранить полный снимок паспорта в общей галерее смартфона без необходимости. Если копия документа действительно нужна для работы, поездки или оформления услуг, ее стоит держать в защищенном хранилище с отдельным паролем или использовать штатные защищенные инструменты устройства. После отправки или использования файл желательно удалить не только из галереи, но и из облачных копий, мессенджеров, папок загрузок и корзины.

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