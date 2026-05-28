Названы реальные признаки прослушки телефонных звонков

IT-специалист Рыбников: щелчки и шумы в телефоне не означают прослушку
Представление о том, что прослушку на телефоне можно распознать по щелчкам, шумам или эху во время разговора, появилось еще в эпоху аналоговой телефонной связи, но это миф, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Тогда сигнал передавался по проводам в виде электрических колебаний, и любое дополнительное подключение к линии могло влиять на звук. Мобильная связь устроена иначе. Во время звонка голос сначала преобразуется в цифровые данные, затем передается через сеть базовых станций и коммутационное оборудование оператора. Если доступ к разговору возникает на уровне этой инфраструктуры, для пользователя соединение выглядит как обычный звонок без заметных акустических признаков», — констатировал эксперт.

Доступ к содержанию телефонного разговора может возникать на уровне оборудования оператора связи, через которое проходит соединение. В этом случае разговор обрабатывается внутри сети и для пользователя выглядит как обычный звонок — без каких-либо посторонних звуков или изменений.

«При этом важно учитывать, что такой доступ не является произвольным: он возможен только при наличии соответствующих оснований и технических возможностей со стороны оператора. Для обычного пользователя подобные ситуации маловероятны», — объяснил Рыбников.

Современные мобильные сети также используют защиту передачи данных, поэтому перехват разговора напрямую через радиосигнал затруднен. Основная точка, где теоретически может происходить доступ к разговору, — это именно инфраструктура оператора, а не сам канал связи между телефоном и базовой станцией.

«Поэтому посторонние шумы, задержка звука или кратковременное эхо чаще связаны с качеством радиосигнала. Телефон постоянно обменивается данными с ближайшей базовой станцией, и любое ослабление сигнала отражается на передаче голоса. Искажения могут возникать при перегрузке сети, при перемещении между зонами покрытия или при слабом уровне сигнала внутри зданий. Кроме того, эхо и задержки могут быть связаны с особенностями обработки звука в самом устройстве. Такие эффекты отражают состояние канала связи и сами по себе не указывают на перехват разговора», — сказал специалист.

Возможен и другой механизм, связанный уже не с сетью связи, а с самим устройством. Если на смартфон установлена вредоносная программа или приложение с избыточными разрешениями, оно может получать доступ к микрофону и записывать разговор непосредственно на телефоне. Затем аудиофайл передается через интернет на внешний сервер. В такой ситуации изменения проявляются не во время разговора, а в поведении устройства: появляются приложения, назначение которых непонятно, программы запрашивают доступ к микрофону без очевидной причины, возрастает передача данных в фоновом режиме.

«Снизить вероятность такого доступа помогает контроль программного обеспечения. Для этого следует устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять разрешения, которые программа запрашивает при установке, и удалять программы, назначение которых неясно. Если приложению не требуется доступ к микрофону для выполнения своей функции, такое разрешение лучше отключить. Эти простые действия ограничивают возможность записи разговоров через устройство и уменьшают риск передачи аудиоданных третьим лицам», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как узнать, не ворует ли приложение на телефоне данные.

 
