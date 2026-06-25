В Кушве полицейский спас жену, закрыв ее собой во время смерча

В Кушве полицейский получил перелом, закрыв собой жену во время смерча

Полицейский попал в больницу после торнадо в Кушве. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, пара села в машину. В этот момент на населенный пункт налетел смерч. На них посыпались обломки крыш, стволы деревьев и другие предметы. Один кирпич пролетел сквозь салон, но в этот момент россиянин успел закрыть собой жену.

В результате он получил перелом плеча со смещением. Пара выбралась из машины и скрылась под обломками, так как на них посыпался град. Только после этого они отправились искать помощь.

«Мужчина несколько раз терял сознание, боль была страшная. Женщина кричала, плакала, он ее успокаивал», – сообщается в публикации.

На данный момент полицейский находится в тяжелом состоянии, его прооперировали. По словам знакомых то, что он выжил – это чудо.

Смерч обрушился на Свердловскую область три дня назад. В результате пострадали многие дома и автомобили. Помимо Кушвы пострадали еще несколько населенных пунктов.

Ранее россиян предупредили о смерчах в некоторых регионах в ближайшие дни.