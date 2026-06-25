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«Это почти смерть»: петербурженке, которую облили кислотой, нужно 30 млн на восстановление

78.ru: в Петербурге начали сбор средств на реабилитацию облитой кислотой девушки
78 | Новости Петербурга/MAX

Жительнице Петербурга, которую бывший партнер-сталкер ослепил кислотой, предстоит длительное восстановление. Об этом стало известно 78.ru.

На днях девушке сделали очередную операцию по удалению отмершей кожи. Кроме того, из-за низкого уровня гемоглобина пострадавшей часто переливают кровь. Врачи отмечают скачки температуры, сама Анастасиия жалуется на постоянную слабость.

По оценкам медиков, еще около месяца она проведет на больничной койке, а затем начнется длительная реабилитация, на которую потребуется около 30 млн рублей.

Сейчас Анастасию поддерживает ее нынешний молодой человек, Антон. Его отец, Анатолий Киш, организовал сбор средств на предстоящие операции.

«41% ожогов – это клиническая смерть. У Насти было 35-37%. Это почти смерть. Месяц она пролежала в реанимации. Она говорит огромные слова благодарности сотрудникам клиники Джанелидзе, которые вытащили ее с того света. Прогноз пока тяжелый. Ей светит вторая группа инвалидности», — рассказывает Анатолий.

По его словам, сын не отходит от невесты и «берет на себя всю ее боль». Также он рассказал, что Анастасия читает адресованные ей слова поддержки, но ответить пока не может.

Нападение произошло в конце мая, Сергей Михайлов вооружился пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой. Он вломился в квартиру Анастасии и вылил химикаты ей на голову, лицо, шею и руки, изрезал ножом и прострелил колени. Злоумышленника арестовали, он заявил журналистам, что «любое предательство, измена должна наказываться». Позже стало известно, что пострадавшей удалили глаз из-за тяжелого ожога роговицы. По словам ее отца, родственники бывшего парня не навещали его дочь и не выходили на связь, хотя ранее обещали помочь.

Ранее в Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии.

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