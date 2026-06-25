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Общество

Стало известно число детей, перенаправленных в «Орленок» из лагерей Крыма

Директор Джеус: «Орленок» принял 450 детей из лагерей Крыма
ФГБУ «Росдетцентр»

Всероссийский детский центр «Орленок», находящийся в Краснодарском крае, принял более 400 детей из детских лагерей Крыма, в том числе несколько сотен из других стран. Об этом заявил руководитель национальной ассоциации детских лагерей, директор «Орленка» Александр Джеус.

«Мы приняли порядка 450 детей, в том числе 230 иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья», — сказал он.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил, что родители могут вернуть потраченные средства на отдых детей в лагерях Крыма в связи с приостановкой отдыха на полуострове либо перенести оплату на следующий период.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове с 22 июня до 1 сентября.

Ранее российские туроператоры предложили альтернативу детскому отдыху в Крыму.

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