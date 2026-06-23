В РСТ рассказали как будут возвращаться средства за путевки в Крым

Мохов: родители могут вернуть траты на отдых детей в лагерях Крыма

Родители могут вернуть потраченные средства на отдых детей в лагерях Крыма в связи с приостановкой отдыха на полуострове либо перенести оплату на следующий период. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, передает РИА Новости.

Согласно статье 14 закона «Об основах туристской деятельности» гражданин имеет право потребовать в судебном порядке прекращения договора о реализации турпродукта или его изменения и возврата средств за путевку. В судах такие ситуации зачастую рассматривают как необходимый отказ и решают в пользу потребителя. Однако сразу вернуть деньги будет сложно, поскольку они уже потрачены лагерями, уточнил Мохов.

Директор компании «Диал-тур», руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова рассказала агентству, что сегодня туроператоры предлагают другие лагеря и альтернативные варианты отдыха родителям детей, которые уже оплатили путевки в Крым.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове с 22 июня до 1 сентября.

Ранее российские туроператоры предложили альтернативу детскому отдыху в Крыму.