Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В РСТ рассказали как будут возвращаться средства за путевки в Крым

Мохов: родители могут вернуть траты на отдых детей в лагерях Крыма
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Родители могут вернуть потраченные средства на отдых детей в лагерях Крыма в связи с приостановкой отдыха на полуострове либо перенести оплату на следующий период. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, передает РИА Новости.

Согласно статье 14 закона «Об основах туристской деятельности» гражданин имеет право потребовать в судебном порядке прекращения договора о реализации турпродукта или его изменения и возврата средств за путевку. В судах такие ситуации зачастую рассматривают как необходимый отказ и решают в пользу потребителя. Однако сразу вернуть деньги будет сложно, поскольку они уже потрачены лагерями, уточнил Мохов.

Директор компании «Диал-тур», руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова рассказала агентству, что сегодня туроператоры предлагают другие лагеря и альтернативные варианты отдыха родителям детей, которые уже оплатили путевки в Крым.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове с 22 июня до 1 сентября.

Ранее российские туроператоры предложили альтернативу детскому отдыху в Крыму.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!