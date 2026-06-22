Российские туроператоры предложили альтернативу детскому отдыху в Крыму

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова рассказала, что российские туроператоры предлагают детский отдых в Анапе взамен Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается перенос программ на другие направления. В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов <...> туроператоры находятся на связи с родителями и оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться на полуостров», — отметила Иванова.

22 июня глава республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с 22 июня до 1 сентября.

В документе указано, что меры были введены «с целью обеспечения общественной безопасности».

Также в указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения (отели, гостиницы и другие) для участия детей в различных мероприятиях, например в слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах.

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.