В Махачкале задержали одного из подозреваемых в стрельбе

Силовики задержали подозреваемого в стрельбе в махачкалинском поселке Тарки. Об этом пишет пресс-служба СУ СК по республике в Telegram-канале.

«В ходе расследования один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Второй подозреваемый находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Как сообщали в ведомстве, инцидент произошел на территории бывшей школы в Тарки. Там между несколькими местными жителями возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя, причинив ему огнестрельные ранения. Конфликт продолжился спустя непродолжительное время. В ходе перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения — его не спасли. Еще одного мужчину с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Позже Telegram-канал 112 сообщил, что все случилось на смотровой площадке, а участники конфликта — родственники.

Ранее в Ростовской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам из пневматической винтовки.