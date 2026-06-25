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Общество

Появились подробности о перестрелке в Махачкале

«112»: участники стрельбы в махачкалинском поселке Тарки являются родственниками
Сергей Бобылев/РИА Новости

Стрельба в Дагестане произошла на смотровой площадке, участники конфликта — родственники. Об этом пишет Telegram-канал «112».

«Между Иманом А., Абдурахманом Б., Набилой Х. и Рашидханом Н. произошла ссора, которая переросла в стрельбу», — сказано в посте.

По данным журналистов, причиной конфликта стали давние неприязненные отношения.

До этого в пресс-службе регионального управления СК сообщали, что инцидент произошел на территории бывшей школы в Тарки. Там между несколькими местными жителями возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя, причинив ему огнестрельные ранения. Конфликт продолжился спустя непродолжительное время. В ходе перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения — его не спасли. Еще одного мужчину с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в ведомстве, назначены судебно-медицинские, баллистическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ростовской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам из пневматической винтовки.

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