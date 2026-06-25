В Махачкале произошла стрельба

В махачкалинском поселке Тарки произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

По ее информации, инцидент произошел на территории бывшей школы в Тарки. Там между несколькими местными жителями возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя, причинив ему огнестрельные ранения. Конфликт продолжился спустя непродолжительное время. В ходе перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия. Еще одного мужчину с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

«Следственным отделом по Советскому району города Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.

Накануне в Екатеринбурге неизвестный обстрелял два пассажирских автобус По транспорту стреляли из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла транспортных средств и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища.

Ранее в Ростовской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам из пневматической винтовки.