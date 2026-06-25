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Суд не стал смягчать наказание девушке, сделавшей кальян на куличе

Суд в Москве оставил в силе приговор девушке, сделавшей кальян на куличе
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Лефортовский суд Москвы оставил в силе приговор москвичке Ксении Белоусовой, которая сделала кальян на пасхальном куличе. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд принял решение оставить приговор без изменений, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения.

Москвичку, снявшую видео с кальяном на куличе, приговорили к трем годам и 25 дням колонии 27 мая. Суд признал девушку виновной по статье об оскорблении чувств верующих. Реальный срок, как выяснилось, был назначен не только за резонансный ролик — свою роль сыграла и предыдущая судимость Белоусовой, связанная с наркотиками. Сразу после того как судья зачитал приговор, девушку взяли под стражу в зале заседания. В своем последнем слове Белоусова заявила, что считает себя верующей, и продемонстрировала грамоты и свидетельство о крещении. Адвокат просил суд учесть, что его подзащитная занимается благотворительностью. Как видео из бара обернулось лишением свободы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ попросили изменить наказание россиянке, сделавшей кальян на куличе.

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