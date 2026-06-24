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Общество

В РПЦ попросили изменить наказание россиянке, сделавшей кальян на куличе

РПЦ просит суд о смягчении наказания сделавшей кальян на куличе москвичке
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Русская православная церковь (РПЦ) получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания. Об этом рассказал зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости.

«По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания», – сказал Кипшидзе.

Он также уточнил, что ходатайство передали адвокату москвички.

27 мая москвичку Ксению Белоусову, снявшую видео с кальяном на пасхальном куличе, отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих, а реальный срок оказался связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью Белоусовой по делу о наркотиках. Девушку взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В последнем слове она заявила, что считает себя верующей, показала грамоты и свидетельство о крещении. Адвокат просил учесть, что она занимается благотворительностью. Как видео из бара обернулось лишением свободы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и секс-игрушкой.

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