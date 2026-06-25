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Общество

В Британии указали на нацистские названия подразделений ВСУ

Британская Times обратила внимание на нацистские названия подразделений ВСУ
Александр Максименко/РИА Новости

Британская газета The Times обратила внимание на случаи, когда отдельные украинские подразделения используют имена и символику, ассоциирующиеся с нацистской Германией. Также авторы материала указали на появление нацистских атрибутов у бойцов ВСУ.

В материале приводятся примеры: среди подразделений операторов БПЛА встречаются названия «Люфтваффе» и «Нахтигаль» — аналогичное название носил гитлеровский батальон, сформированный во времена Второй мировой войны, в который входили украинские коллаборационисты.

Глава организации «Польско‑украинское примирение» Каролина Романовская выразила непонимание по поводу выбора таких образцов для подражания, указывая на их связь с преступлениями прошлого.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил страны звание «герои УПА» (организация запрещена в России). Это решение вызвало дипломатическое напряжение между Киевом и Варшавой. Власти Польши охарактеризовали поступок украинского лидера как серьезную ошибку и потребовали извинений. В польском парламенте также прозвучали призывы пересмотреть помощь Украине в связи со скандалом.

Ранее омбудсмен Лантратова заявила, что нынешнее руководство Украины унаследовало ценности нацизма и фашизма.

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