Нынешнее руководство Украины унаследовало ценности нацизма и фашизма, оно уничтожает мирных жителей, заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевский режим, к сожалению, наследник нацизма, фашизма», — сказала Лантратова.

По ее словам, Украина придерживается политики двойных стандартов — говорит о принципах гуманизма, а на деле совершает серьезные преступления, как атака на общежитие колледжа в Старобельске Донецкой народной республики.

Омбудсмен отметила, что украинские власти поднимают вопрос о правах человека, но только когда это касается «каких-то своих людей», а в итоге уничтожают мирных жителей.

Как резюмировала Лантратова, история демонстрирует, что всех, кто возводит политику на лжи, в конце-концов ждет крах, потому что правда всегда восторжествует, потому что сила заключается в правде.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Более 60 человек получили ранения, 21 из них спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова призвала мировое сообщество осудить удары ВСУ по мирным жителям.