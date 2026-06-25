Суд освободил двух россиянок от наказания по делу о торговле детьми

Перовский районный суд Москвы приговорил многодетных матерей Наталью Патоку и Юлию Логинову к 4,5 годам лишения свободы условно по делу о торговле детьми и освободил их от наказания. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Патоки Станислав Кулов.

По словам защитника, суд признал женщин виновными, изменил категорию преступления на среднюю тяжесть и освободил фигуранток от наказания на основании 75-й статьи УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», поэтому они считаются несудимыми. Уточняется, что прокурор также настаивал на условном сроке и просил изменить категорию тяжести. Защита просила прекратить производство по делу из-за малозначительности или по реабилитирующим основаниям.

Схема по торговле детьми, в которой фигурировали Логинова и Патока, была раскрыта в 2023 году. По данным следствия, работа черного рынка строилась на деятельности неких «благотворительных фондов». Сотрудники организаций размещали в соцсетях рекламу, ориентированную на женщин, планировавших аборт на поздних сроках. Их приглашали в Москву, обещая медицинские обследования. После того как женщины тратили деньги на услуги «фондов» и оставались без средств, их знакомили с Патокой. Она убеждала их родить, а затем вместе с Логиновой забирала новорожденных и помогала с усыновлением. По этой схеме были «приобретены» как минимум 13 детей. Адвокат Патоки уточнил, что фактов купли-продажи детей следователи не обнаружили.

Ранее женщина продала двухмесячного ребенка бездетной паре за 38 тысяч рублей.