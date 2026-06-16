Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Женщина продала двухмесячного ребенка бездетной паре за 38 тысяч рублей

В Индии женщина продала собственную дочь из-за финансовых трудностей
Shutterstock/FOTODOM

В Индии полиция задержала женщину за продажу двухмесячной дочери за 50 тыс. рупий, сообщает Times of India.

Инцидент произошел в индийском округе Тирупаттур. Два месяца назад 35-летняя С. Джабина, имеющая мужа-инвалида Шабира, родила девочку. Знакомый Рашид А. убедил ее продать ребенка для преодоления финансовых трудностей.

20 мая Рашид заплатил Джабине 50 тыс. рупий (38,2 тыс. рублей) и забрал ребенка себе.

Когда Шабир расспросил жену о пропавшем ребенке, она дала противоречивые ответы, а затем обратилась к приятелю с просьбой его вернуть, но он лишь проигнорировал женщину. Тогда она подала заявление в полицию.

Правоохранители восстановили схему продажи и установили личности посредников и покупателей.

Выяснилось, что Рашид передал младенца своему другу-водителю. Тот через связи в местной больнице вышел на женщину, чей родственник знал бездетную пару — 33-летнего Сатиша и 27-летнюю Харини, которые и выкупили ребенка.

По факту торговли детьми возбудили дело. Арестованы мать малыша, покупатели, а также иные участники сделки, всего — шестеро человек. Расследование продолжается.

Ранее женщина родила ребенка и продала его знакомой в Тамбове.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!