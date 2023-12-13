Юлия Логинова во время избрания меры пресечения в Преображенском районном суде Москвы, 18 октября 2023 года

Уговаривали родить и забирали детей. В Москве раскрыли схему торговли людьми В Москве обнаружили черный рынок по торговле детьми

Черный рынок по торговле детьми раскрыли в Москве в ходе расследования дела «многодетной матери» Юлии Логиновой. По данным RT, сотрудники неких «благотворительных фондов» искали в сети женщин, желающих прервать беременность на позднем сроке, и приглашали их в Москву, обещая помочь с получением справки для аборта. В столице их убеждали родить и забирали детей.

В Москве в ходе расследования дела «многодетной матери» Юлии Логиновой и основательницы женского приюта Натальи Патоки раскрыли схему торговли детьми, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным канала, работа черного рынка строилась на деятельности неких благотворительных фондов. Как полагает следствие, их сотрудники размещали в социальных сетях таргетированную рекламу для женщин, готовых совершить аборт на поздних сроках, но не имеющих для этого медицинских показаний.

Женщин, на которых реклама подействовала, приглашали в Москву, обещая провести обследования и помочь получить медицинское заключение о патологиях, что позволило бы им прервать беременность.

По приезде они тратили деньги на услуги «фондов» и оставались без средств, после чего, предположительно, их знакомили с содержащей приют Патокой. Она убеждала женщин рожать, после чего вместе с Логиновой забирала оставленных в приюте новорожденных и помогала сообщнице с их усыновлением. По данным RT, в общей сложности как минимум 13 детей были «приобретены» Юлией и Натальей по этой схеме.

На данный момент СК официально не комментировал эту информацию.

Многодетные матери

17 октября в Москве по подозрению в торговле людьми задержали 47-летнюю Юлию Логинову, которая воспитывала 15 детей. Она привлекла внимание правоохранительных органов, когда в крови одного из ее предполагаемых сыновей врачи обнаружили лекарство, запрещенное к применению при его заболевании. После этого против женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью ребенка, а затем начали проверку соблюдения россиянкой законодательства о несовершеннолетних.

Женщина утверждала, что пятеро из 15 детей приходятся ей родными: якобы двоих она родила сама, а трое появились на свет с помощью суррогатной матери. При этом в 2010 году она в результате операции лишилась возможности выносить и родить ребенка. Все дети, которых она называла родными, родились уже после этого – в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.

Генетическая экспертиза подтвердила отсутствие родства между нею и детьми, кроме того, двоих из них она пыталась зарегистрировать, предоставив фальшивые документы.

По делу также задержали 44-летную главу приюта для женщин в трудных ситуациях Наталью Патоку. Впоследствии выяснилось, что она сама воспитывает 15 детей. Обеих женщин арестовали до 16 декабря.

Кроме того, Telegram-канал Shot сообщал о задержании 30-летней суррогатной матери — Фирузы из Узбекистана. По версии следствия, она родила двоих детей — девочку в 2015 году и мальчика в 2016 году — и передала своих детей подельнице, после чего Логинова по поддельным документам зарегистрировала этих детей как рожденных суррогатной матерью. По данным Shot, Логинова также купила мальчика в 2018 году и девочку в 2019 году, их настоящих матерей ищут.

Дети на время следствия живут с родителями Логиновой.