Мэру Уфы продлили домашний арест

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест мэру города Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщает UFA1.RU.

По данным портала, Мавлиев останется под домашним арестом до 28 августа.

Он был назначен главой администрации Уфы в марте 2022 года. О задержании мэра стало известно 28 апреля.

30 апреля Советский районный суд Уфы по ходатайству гособвинения заключил чиновника под стражу. Верховный суд Башкирии смягчил наказание 6 мая и градоначальника отправили под домашний арест.

Мавлиева и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга». Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды. На суде сам Мавлиев заявил, что его подставила компания, которая «украла земли у горожан».

Ранее в Уфе сменился исполняющий обязанности мэра.