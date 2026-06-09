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Общество

В Госдуме назвали революционным переход на новый формат оплаты коммуналки

Разворотнева: переход на электронные платежки за ЖКУ – революционный шаг
Виталий Белоусов/РИА Новости

Переход на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги – это революционный шаг, который позволит добиться прорыва в развитии электронной почтовой системы. Помимо квитанций, жильцам таким образом будут рассылать важную информацию в сфере коммунального хозяйства, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя соответствующий законопроект в беседе с Общественной Службой Новостей.

Утверждение инициативы сделает «Почту России» полноценным платежным агентом, который будет и выставлять счета, и собирать деньги, направляя их позднее ресурсоснабжающим организациям. Вместе с тем, необходимо решить задачу по развитию электронной почтовой системы для рассылки юридически важных данных, подчеркнула депутат.

В числе прочего, электронные каналы связи можно будет использовать, например, для информирования жильцов о плановых отключениях, собраниях, необходимости заключения договора с ресурсниками и прочее.

«Революционность этого законопроекта заключается в том, что появляется приоритет действительно электронного платежного документа», – отметила Разворотнева.

Однако внедрение такого подхода потребует работы с отдельными категориями граждан, предупредила парламентарий. Она пояснила, что представители старшего поколения привыкли к бумажным платежкам, в связи с чем им придется непросто. По ее мнению, существует риск недопонимания – не получая квитанции, пенсионеры просто не будут платить, так как не поймут всех тонкостей измененной системы. Этот вопрос потребует отдельного решения, как и тема тарифов на ЖКУ и контроля со стороны ФАС, заключила депутат.

Напомним, накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, который, в числе прочего, предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал «Госуслуги», что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на «Госуслугах». Эта услуга останется бесплатной.

Ранее «Почту России» предложили штрафовать за нарушение порядка направления платежек.

 
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