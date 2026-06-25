Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как после отпуска быстро избавиться от отеков

Врач Соломатина: после отпуска не стоит устраивать голодание
Shutterstock

Чтобы убрать отеки после отпуска, не стоит впадать в крайности, устраивая голодовки и лимфодренажные пытки. Достаточно плавно войти в режим и скорректировать питание. Такой совет в интервью «Радио 1» дала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Спим, двигаемся, едим яйца, гречку. Продукты с нормальным гликемическим и инсулинемическим индексом. И маленькими глотками пьем воду. По 2 глотка каждые 20 минут», — сказала специалист.

В первый день она порекомендовала полностью убрать соль со стола, заменить колбасу и сыр на яйца или куриную грудку, а вместо булочки съесть горсть орехов или кураги. На второй день, по ее словам, в рацион можно добавить петрушку, шпинат и листовой салат, которые мягко выводят лишнюю жидкость. Стоит также исключить алкоголь и газировку, провоцирующие воспаление, и обязательно выделить 40 минут на пешую прогулку.

На третий день пьют травяные несладкие чаи или компот из сухофруктов, отказываются от жареного в пользу запеченных и вареных блюд. Не следует забывать и о полноценном сне, добавила врач.

До этого Соломатина предупреждала, что при отеках ни в коем случае нельзя отказываться от воды и принимать мочегонные препараты, поскольку это сильный стресс для организма. Вместо этого она советует пить воду правильно: не литрами за раз, а понемногу каждые полчаса.

Ранее врач объяснил, почему симптомы варикоза усиливаются в жару.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!