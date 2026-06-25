Россиянам рассказали, как после отпуска быстро избавиться от отеков

Чтобы убрать отеки после отпуска, не стоит впадать в крайности, устраивая голодовки и лимфодренажные пытки. Достаточно плавно войти в режим и скорректировать питание. Такой совет в интервью «Радио 1» дала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Спим, двигаемся, едим яйца, гречку. Продукты с нормальным гликемическим и инсулинемическим индексом. И маленькими глотками пьем воду. По 2 глотка каждые 20 минут», — сказала специалист.

В первый день она порекомендовала полностью убрать соль со стола, заменить колбасу и сыр на яйца или куриную грудку, а вместо булочки съесть горсть орехов или кураги. На второй день, по ее словам, в рацион можно добавить петрушку, шпинат и листовой салат, которые мягко выводят лишнюю жидкость. Стоит также исключить алкоголь и газировку, провоцирующие воспаление, и обязательно выделить 40 минут на пешую прогулку.

На третий день пьют травяные несладкие чаи или компот из сухофруктов, отказываются от жареного в пользу запеченных и вареных блюд. Не следует забывать и о полноценном сне, добавила врач.

До этого Соломатина предупреждала, что при отеках ни в коем случае нельзя отказываться от воды и принимать мочегонные препараты, поскольку это сильный стресс для организма. Вместо этого она советует пить воду правильно: не литрами за раз, а понемногу каждые полчаса.

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