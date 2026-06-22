Врач объяснил, почему симптомы варикоза усиливаются в жару

В летний сезон многие люди с варикозом сталкиваются с отеками в ногах и усилением симптомов из-за жары и ряда других факторов. Об этом kp.ru рассказал врач-флеболог, сосудистый хирург, заведующий дневным стационаром Научно-клинического центра №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Дмитрий Некрасов.

Специалист объяснил, что при повышении температуры сосуды начинают расширяться для отвода тепла.

«В случае варикоза венозная стенка ослаблена, а клапаны, которые должны предотвращать обратный ток крови, работают плохо. В результате вены расширяются еще сильнее, кровь застаивается, повышается внутривенное давление. И симптомы (тяжесть, отеки, боль) становятся более выраженными», — подчеркнул он.

По словам, в жаркую погоду организм также активно теряет жидкость, которая выходит вместе с потом и дыханием. Нехватка воды провоцирует сгущение крови, в результате чего ей сложнее прокачиваться по сосудам.

Кроме того, на состояние сосудов могут оказывают влияние резкие перепады температур и высокая влажность, которая только усложняет выведение лишнего тепла из организма.

Нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни Татьяна Фадеева до этого рассказала «Газете.Ru», что в жаркое время года важно поддерживать баланс минералов и не ограничиваться только увеличением потребляемой жидкости. Также она рекомендовала включать в свой рацион овощи, которые содержат много воды, калия и антиоксидантов и помогают поддерживать водно-солевой баланс: огурцы, томаты, болгарский перец, кабачки, сельдерей и листовая зелень.

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