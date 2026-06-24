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Россиянам рассказали, почему нельзя ограничивать питье при отеках

Врач Соломатина: при отеках нельзя пить мочегонные и ограничивать питье
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

Заметив утренние мешки под глазами, многие совершают роковую ошибку: ограничивают питье и принимают мочегонные препараты. Однако, это сильный стресс для организма, при котором он с удвоенной силой запасает воду. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Люди, которые решают при отеках меньше пить, получают компенсаторную задержку жидкости. Почки начинают активно всасывать натрий, который тянет за собой воду. Если мы мочегонными выведем электролиты, то получим дисбаланс. Это значит, что весь организм испытает стресс и начнет запасать жир и воду», — объяснила она.

Вместо этого она посоветовала пить воду правильно: не литрами за раз, а маленькими глотками каждые полчаса.

Недавно ученые выяснили, что регулярное употребление сладких напитков и фруктовых соков с детства и до взрослого возраста может повышать риск развития гипертонии. Особенно заметна связь при частом употреблении газировки в больших объемах.

Ранее диетолог развеяла популярный миф о кофе и обезвоживании.

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