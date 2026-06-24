Россиянам рассказали, почему нельзя ограничивать питье при отеках

Заметив утренние мешки под глазами, многие совершают роковую ошибку: ограничивают питье и принимают мочегонные препараты. Однако, это сильный стресс для организма, при котором он с удвоенной силой запасает воду. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Люди, которые решают при отеках меньше пить, получают компенсаторную задержку жидкости. Почки начинают активно всасывать натрий, который тянет за собой воду. Если мы мочегонными выведем электролиты, то получим дисбаланс. Это значит, что весь организм испытает стресс и начнет запасать жир и воду», — объяснила она.

Вместо этого она посоветовала пить воду правильно: не литрами за раз, а маленькими глотками каждые полчаса.

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