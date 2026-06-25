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Общество

Мужчина избил сожительницу велотренажером в Татарстане и получил срок

В Татарстане осудили мужчину, который избил сожительницу велотренажером
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Татарстане вынесли приговор мужчине, который избил свою сожительницу велотренажером. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Инцидент произошел 22 марта прошлого года в квартире на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. Мужчина поссорился со своей сожительницей и в ходе конфликта избил ее руками, ногами и велотренажером. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

На суде нападавший полностью признал вину и раскаялся, а также принес извинения потерпевшей. Отмечается, что женщина просила строго его не наказывать. Суд признал мужчину виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Екатеринбуржец избил бывшую и разгромил ее квартиру.

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